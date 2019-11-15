Instagram стал скрывать лайки во всем мире

Социальная сеть Instagram продолжает тестировать свою новую функцию, которая будет скрывать количество лайков под постами пользователей. Теперь тестирование доступно во всем мире.

Эту функцию Instagram внедряет еще с весны 2019 года. Тогда лайки начали скрывать у пользователей в Канаде, летом к ней присоединились еще 6 стран:

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Австралия,

Бразилия,

Ирландия,

Италия,

Япония,

Новая Зеландия.

С 14 ноября сферу тестирования расширили на весь мир. Тестирование предполагает, что счетчик лайков доступен только для авторов публикаций.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

"Если вы приступите к тестированию, то вы больше не увидите общее количество лайков и просмотров фотографий и видео в своей ленте, если они не являются вашими собственными", – говорится в сообщении соцсети в Twitter.

Для чего вводят функцию?

Миссия у соцсети благородная. Таким образом компания хочет защитить пользователей (особенно детей и подростков) в сети, где количество лайков может огорчить и вызвать неуверенность в себе и даже депрессивное состояние.

Похоже, новую функцию тестируют и украинские блоггеры.

В Instagram говорят, что тестирование, которое уже провели в 7 странах, показало положительные результаты, поэтому компания решила проверить функцию во всех странах.

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