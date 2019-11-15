Instagram стал скрывать лайки во всем мире

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Instagram скрывает лайки – когда инстаграм скроет лайки
Instagram стал скрывать лайки / pixabay.com

Социальная сеть Instagram продолжает тестировать свою новую функцию, которая будет скрывать количество лайков под постами пользователей. Теперь тестирование доступно во всем мире.

Эту функцию Instagram внедряет еще с весны 2019 года. Тогда лайки начали скрывать у пользователей в Канаде, летом к ней присоединились еще 6 стран:

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  • Австралия,
  • Бразилия,
  • Ирландия,
  • Италия,
  • Япония,
  • Новая Зеландия.

С 14 ноября сферу тестирования расширили на весь мир. Тестирование предполагает, что счетчик лайков доступен только для авторов публикаций.

"Если вы приступите к тестированию, то вы больше не увидите общее количество лайков и просмотров фотографий и видео в своей ленте, если они не являются вашими собственными", – говорится в сообщении соцсети в Twitter.

Для чего вводят функцию?

Миссия у соцсети благородная. Таким образом компания хочет защитить пользователей (особенно детей и подростков) в сети, где количество лайков может огорчить и вызвать неуверенность в себе и даже депрессивное состояние.

Instagram почав приховувати лайки

Похоже, новую функцию тестируют и украинские блоггеры.

В Instagram говорят, что тестирование, которое уже провели в 7 странах, показало положительные результаты, поэтому компания решила проверить функцию во всех странах.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Instagram Новости Техно Интернет
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