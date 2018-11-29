Instagram станет доступным для слабовидящих: добавили новую функцию

Разработчики из компании Instagram запустили новую возможность в приложении. Отныне социальная сеть сможет описывать фото для пользователей, имеющих проблемы со зрением.

Об этом сообщается в официальном блоге Instagram.

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Сервис теперь предлагает автоматический альтернативный текст на месте картинок. Текст описывает изображение и воспроизводит его с помощью считывателя экрана. И поэтому пользователи, имеющие проблемы со зрением смогут понять, что же там изображено.



Instagram добавил новую функцию в приложение

Для этого используется технология распознавания объектов. В результате, пользователь услышит список объектов, которые присутствуют на фото.

Кроме того, пользователи Instagram сами могут добавить более "богатое" описание фотографии при ее загрузке.

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