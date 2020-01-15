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В Instagram появится возможность ставить истории на паузу: детали

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Instagram тестирует новую функцию / Unsplash

Разработчики Instagram часто добавляют новые функции в приложение. Одной из интересных новых функций, над которой работает компания Facebook, является возможность приостановки историй.

Что известно о функции

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Как только эта функция станет доступной для широкой общественности, можно будет приостановить историю. Это будет полезно для тех, кто хочет смотреть истории Instagram в течение более длительного периода времени. Кроме того, пользователи смогут приостанавливать истории на столько, сколько захотят.

Как это работает

Для того, чтобы поставить историю на паузу, достаточно нажать на историю и подержать в течение секунды. После этого история остановится и вы сможете, к примеру, прочитать текст, содержащийся на видео или фото.

Заметим, те, кто использует WhatsApp, уже знакомы с этой функцией. Остановить историю в приложении можно придерживаясь такого же принципа.

Дата запуска

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На данный момент функция проходит тестирование и доступна ограниченному количеству пользователей. О дате появления новой возможности пока ничего не сообщается.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Интернет Instagram Соцсети Приложения Новости Техно
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