Instagram тестирует интересную функцию, которая позволит "отдохнуть от соцсети"

Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию "режима отсутствия". По замыслу разработчиков, она позволит пользователям "отдыхать от жизни в соцсетях".

Как пишет Mashable, главной целью новой функции является дать возможность пользователям отдохнуть от соцсети. Также опция должна уменьшить распространение онлайн-буллинга.

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Как она будет работать. Новая функция предполагает временное отключение активности в соцсети. При этом не нужно отключать интернет или выходить из аккаунта.

Если в тот период другие пользователи захотят разместить негативный комментарий, то получат предупреждение. Это не значит, что это будет запрет на комментарии, но пользователи должны будут еще раз подумать, стоит ли это делать.

Также Instagram тестирует функцию, при которой пользователь может ограничить возможность другим завсегдатаям соцсети комментировать пост.

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