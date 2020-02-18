Instagram вернет ленту в хронологическом порядке

В 2016 году Instagram изменил порядок воспроизведения публикаций в ленте. Фото пользователей выводились не по хронологии, как это было ранее, а на усмотрение нейросети. Ее выбор базировался на предпочтениях пользователей.

IT-блогер из Гонконга Джейн Манчун Вонг, которая следит за нововведениями компаний, заметила изменения в ленте Instagram, передает The Next Web.

Интересно: Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция

Детали новой функции

По ее словам, социальная сеть тестирует возвращение показа постов так, как их выставили люди. Но это будет не функция, которую смогут выбирать пользователи, а отдельный инструмент.

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts



This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same pic.twitter.com/AUMwlZGtUr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020

Как это будет работать на практике, пока не известно. Лучшим вариантом, конечно, была бы реализация переключателя, с помощью которого можно было бы активировать желаемую версию подачи ленты, как это сделал Twitter.

Сейчас в Instagram появляется сообщение "Это все на сегодня", если вы просмотрели все сообщения за последние 48 часов в своей ленте. Но эти публикации не обязательно расположены в хронологическом порядке.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно