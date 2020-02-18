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Instagram вернет ленту в хронологическом порядке

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Instagram изменит порядок выдачи постов в ленте / unsplash

В 2016 году Instagram изменил порядок воспроизведения публикаций в ленте. Фото пользователей выводились не по хронологии, как это было ранее, а на усмотрение нейросети. Ее выбор базировался на предпочтениях пользователей.

IT-блогер из Гонконга Джейн Манчун Вонг, которая следит за нововведениями компаний, заметила изменения в ленте Instagram, передает The Next Web.

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Детали новой функции

По ее словам, социальная сеть тестирует возвращение показа постов так, как их выставили люди. Но это будет не функция, которую смогут выбирать пользователи, а отдельный инструмент.

Как это будет работать на практике, пока не известно. Лучшим вариантом, конечно, была бы реализация переключателя, с помощью которого можно было бы активировать желаемую версию подачи ленты, как это сделал Twitter.

Сейчас в Instagram появляется сообщение "Это все на сегодня", если вы просмотрели все сообщения за последние 48 часов в своей ленте. Но эти публикации не обязательно расположены в хронологическом порядке.

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Автор: Михаил Года
Теги: Instagram Новости Техно Техно Интернет
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