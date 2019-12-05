Instagram вводит возрастные ограничения для новых пользователей

Социальная сеть Instagram получила определенные изменения в условиях использования платформы. Для регистрации учетной записи в большинстве стран пользователю должно быть минимум 13 лет.

Представители Instagram объясняют такое нововведение стремлением сделать платформу еще более безопасной для детей, защитив их от нежелательного контента.

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Как это будет работать

Нововведение начало работать с 4 декабря. Действующим пользователям Instagram не нужно указывать свой возраст. Он будет запрашиваться только при регистрации нового пользователя. Указанный возраст не будет доступен для просмотра на странице пользователя и необходим только для прохождения процесса регистрации.



Указывать возраст нужно только при регистрации нового пользователя

Также отмечается, что если пользователь создает новый профиль путем авторизации через Facebook, его возраст будет определяться автоматически на основе информации из соцсети.

Другие изменения

Кроме возрастных ограничений, Instagram также вводит настройки приватности личных сообщений. Появилась возможность принимать личные сообщения и приглашения в групповые чаты только от тех, на кого пользователь подписан. Соответствующие настройки появятся в мобильных приложениях сервиса.



Теперь пользователь сможет настроить приватность личных сообщений

К слову, недавно игровая студия CD Projekt RED представила ряд фильтров для Instagram, которые способны превратить вас в персонажей игры Cyberpunk 2077. Таким образом разработчики продолжают подогревать интерес геймеров к своему новому творению.

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