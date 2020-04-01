Интегрированная графика AMD оказалась лучше дискретных GPU NVIDIA

На зарубежных ресурсах начали появляться первые обзоры мобильного процессора AMD Ryzen 9 4900HS, который получили новые игровые ноутбуки ASUS. Некоторые пользователи уже назвали его одним из наиболее знаковых чипов AMD за последнее десятилетие. Однако отдельного внимания заслуживает интегрированная графика Vega, которая оказалась более продуктивной, чем дискретные решения NVIDIA.

Преимущества нового процессора AMD

Интересно Хакер похитила у AMD исходный код видеокарты для Xbox Series X

Тесты показывают, что AMD Ryzen 9 4900HS с интегрированным 8-ядерным графическим процессором Vega 8 в играх обеспечивает почти вдвое лучшие показатели в сравнении с интегрированной графикой в мобильных чипах Intel Core десятого поколения.

Более того, в сравнении со своим 10-ядерным предшественником Vega 10 новый GPU от AMD показывает прирост примерно в 30-40%.

Новая графика AMD лучше дискретных решений NVIDIA

Когда дело доходит до игр, то Vega 8 оказался даже продуктивнее дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX250. Решение от AMD выдало большую частоту кадров в GTA V, Civilization VI, CS: GO и Gears 5.

Результаты тестов графики процессора AMD Ryzen 9 4900HS: фотогалерея

Интересно, что в "Цивилизации" Vega 8 и вовсе оказался примерно на одном уровне с NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно