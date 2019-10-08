Интегрированная графика Intel не уступает решениям AMD и NVIDIA: результаты тестов

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Интегрированная графика Intel не уступает решениям AMD и NVIDIA
Интегрированная графика Intel не уступает решениям AMD и NVIDIA / unsplash

В сети появились подробные тесты новой интегрированной графики Iris Plus G7 в 10-нанометровых процессорах Intel Ice Lake. Синтетические бенчмарки и игры показали, что решение Intel вполне может составить конкуренцию AMD и даже дискретным видеокартам NVIDIA.

Особенности тестов. Специалисты портала NotebookCheck проверили новый ноутбук Lenovo Yoga C940, внутри которого установлен 4-ядерный процессор Core i7-1065G7 с графикой Iris Plus G7.

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Результаты. В стандартных тестах 3DMark графический процессор из семейства Ice Lake с 64 ядрами с заметным отрывом обошел AMD Radeon RX Vega 8 и Vega 10, а также базовую версию GeForce MX250 от NVIDIA.

В BioShock Infinite графический процессор Iris Plus G7 также оказался мощнее решений от AMD, но сильно уступил дискретным видеокартам NVIDIA. Обе версии GeForce MX250 существенно превзошли продукт Intel по количеству кадров в секунду. Однако в Dota 2 Reborn графика Vega 10 от AMD показала несколько более высокий результат, чем Iris Plus G7.

 

 

От этого получат пользователи? Данные тесты показывают заметный прирост производительности в интегрированной графике Intel по сравнению с предыдущим поколением, что позволяет играть в большинство современных игр, пусть и на минимальных настройках графики.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Intel Видеокарти Процессоры Техно Гаджеты
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