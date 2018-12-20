Intel Core i9-9900KF: новый процессор "засветился" на страницах онлайн-магазина

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Intel Core i9-9900KF: цена
Intel Core i9-9900KF: цена / Wccftech

Недавно в сети появилась информация о намерениях Intel пополнить ассортимент процессоров Core 9000 серии новыми моделями с суффиксом F. А теперь один из таких процессоров заметили на страницах финского онлайн-магазина.

Об этом сообщает Overclockers.

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По имеющимся данным, новые процессоры получат деактивированное графическое ядро, которое ограничивает область применения Intel Core i9-9000KF системами с дискретным видеоадаптером.

Отметим, Intel Core i9-9900KF имеет конструктивное исполнение LGA1151, которое функционирует на номинальной частоте 3,6 ГГц и предлагается ритейлером по цене 590,9 евро (около 18126 гривен). Его ближайший родственник – Core i9-9900K (8 ядер / 16 потоков, 3,6 / 5 ГГц), который обладает графическим ядром UHD Graphics 630, оценивается несколько дороже – в 592,3 евро (около 18169 гривен).

Intel Core i9-9900KF
Цена Intel Core i9-9900KF

Вероятно, на первый чип указана предварительная цена, и в конечном итоге он окажется заметно дешевле знакомого аналога.

Главной причиной, заставившей Intel прибегнуть к выпуску процессоров F-серии с деактивированным видеоядром, является дефицит производственных линий для 14-нм продуктов. Благодаря этому шагу чипмейкер сможет реализовать запасы CPU с дефектной графикой, снизив при этом недостаток чипов Coffee Lake на розничном рынке (для самостоятельной сборки ПК).

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Теги: Цены Техно Гаджеты Процессоры Intel
Источник: Техно
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