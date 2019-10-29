Intel Core i9-9900KS: анонсировали лимитированную версию самых мощных игровых процессоров в мире

Компания Intel объявила о выпуске лимитированной версии флагманского процессора Core i9-9900KS. Новинка способна обеспечить работу в турбо-режиме на тактовой частоте 5 ГГц на всех восьми ядрах.

Специальная версия Intel Core i9-9900KS будет доступна по всему миру в течение ограниченного времени, сообщается на официальном сайте компании.

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Основные характеристики. Процессор получил разблокированный множитель для дополнительного разгона, восемь физических ядер и 16 потоков. Базовая тактовая частота нового чипа составит 4 ГГц при TDP 127 Вт. В турбо-режиме новый процессор способен обеспечить 5 ГГц.

Заявленная поддержка до 40 линий PCIe, 16 МБ Intel Smart Cache и полная совместимость с материнскими платами на чипе Z390. По результатам предварительного тестирования можно ознакомиться по ссылке.

Intel подняла планку для настольных игр с новым процессором Intel Core i9-9900KS Special Edition 9-го поколения. Построенный на архитектуре Intel Core i9-9900K 9-го поколения, это лучший в мире процессор для игровых PC, создан для экстремальных геймеров, которые хотят максимально возможной производительности,

– заявил вице-президент Intel и генеральный менеджер группы настольных компьютеров, рабочих станций и каналов Фрэнк Соки.

Дата старта продаж. Intel Core i9-9900KS будет доступен для покупки с 30 октября по рекомендованной цене от 513 долларов (ориентировочно 12 800 гривен). Это специальная версия, а значит она будет находиться в продаже в течение ограниченного времени. Однако купить процессор можно будет по всему миру.

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