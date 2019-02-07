Intel Core i9-9980HK: компания готова представить топовый процессор для ноутбуков

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Intel Core i9-9980HK: характеристики
Intel Core i9-9980HK: характеристики / Getty Images

Вслед за релизом топового 8-ядерного процессора Intel Core i9-9900K "синий" чипмейкер готовится представить аналогичный процессор для ноутбуков. Новинка получит название Core i9-9980HK и войдет в семейство Coffee Lake-H.

Сайт Overclockers сообщает, что новый чип уже заметили в базе данных тестового пакета 3DMark.

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Характеристики. Intel Core i9-9980HK получил разблокированный на повышение множитель, 8ядер с поддержкой Hyper-Threading и работает на номинальной частоте 2,4 ГГц. Максимальная частота boost-режима, к сожалению, пока остается неизвестной. Учитывая принадлежность к H-серии процессоров, штатный теплопакет новинки должен составить 45 Вт.

Intel Core i9-9980HK
Характеристики процессора Intel Core i9-9980HK

Дата анонса и стоимость. О сроках выхода Core i9-9980HK пока никакой информации не поступило. Можно предположить, что его релиз состоится в течение ближайших месяцев.

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Теги: Техно Intel Процессоры Гаджеты
Источник: 24 Канал
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