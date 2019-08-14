Intel готовит к выпуску мини-компьютеры NUC Phantom Canyon: фото и первые характеристики

Китайские энтузиасты поделились свежими подробностями относительно планов корпорации Intel в сегменте мини-компьютеров NUC. Вслед за системами Quartz Canyon, чипмейкер планирует выпустить еще одну линейку устройств с дискретными видеоускорителями – Phantom Canyon.

Основные характеристики Intel NUC Phantom Canyon. Как сообщает Overclockers, в основу этих мини-ПК лягут 28-ваттные процессоры Intel Tiger Lake-U. Они стали преемниками чипов Ice Lake-U и будут выпускаться по улучшенным 10-нанометровым нормам и созданы на базе микроархитектуры Willow Cove. Максимальное число x86-ядер, к сожалению, пока не раскрывается.

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Согласно конфиденциальными слайдами Intel, компания намерена оборудовать компьютеры NUC Phantom Canyon графикой уровня NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060. Впрочем, к моменту их релиза NVIDIA наверняка подготовит 3D-ускорители нового поколения.



Вероятный дизайн NUC Phantom Canyon

Кроме того, системы Phantom Canyon будут поддерживать до 64 ГБ оперативной памяти SO-DIMM DDR4 и NVMe-накопители с интерфейсом PCI-E 4.0. В их распоряжении также значатся два разъема Ethernet (1 Гбит / с и 2,5 Гбит / с), кулер с испарительной камерой, порт Thunderbolt 3 и беспроводной модуль Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.



NUC Phantom Canyon представят в январе 2020 года



Основные характеристики NUC Phantom Canyon

Не забыла Intel и о светодиодной RGB-подсветке, а для питания новинок планируется использовать внешний адаптер в 330 Вт.

Дата анонса. Ожидается, что официальными подробностями о компьютерах NUC Phantom Canyon корпорация поделится на январской выставке CES 2020.

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