Intel готовится к "процессорной войне" с AMD

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Intel готовится к "процессорной войне" с AMD
Intel готовится к "процессорной войне" с AMD / unsplash

Конкурентная борьба между компаниями Intel и AMD продолжается уже не первый год, и в этом году преимущество оказалось на стороне "красного" производителя. Однако в сети появилась информация о следующих продуктах "синего" чипмейкера, которые вернут ему лидерство на рынке.

Успехи AMD. Рост продаж процессоров AMD Ryzen уже позволил вендору обойти извечного конкурента в некоторых регионах, сообщает Wccftech.

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Компания также активно проводит работу над ошибками и уже анонсировала значительный ряд улучшений ПО для актуальных моделей CPU. Впрочем, согласно данным отраслевых инсайдеров, у руководства Intel еще есть козырь в рукаве для сохранения преимущества.

Чем может ответить Intel? По данным источников, опубликовавшим слайд, вероятно сделанный для внутреннего совещания Intel, компания планирует бороться с соперником снижением цены на свою продукцию и другими маркетинговыми действиями.

Инсайдеры утверждают, что техногигант планирует потратить около 3 миллиардов долларов для исправления ситуации уже в следующем году. При этом чистая прибыль AMD в 2018 году, по имеющейся информации, оказался в десять раз меньше указанной суммы.


Прибыли компаний Intel и AMD

Какие могут быть последствия такой "войны"? Аналитики отмечают, что последствия агрессивной ценовой политики будут на руку покупателям, но монополизация рынка может привести к застою в разработке новых линеек процессоров для десктопов и серверов. Представители Intel и AMD утечку не прокомментировали.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Процессоры AMD Intel Гаджеты
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