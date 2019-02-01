Intel назначила нового генерального директора компании

Совет директоров корпорации Intel объявил о назначении нового генерального директора компании. Им стал Роберт (Боб) Свон, временно исполнявший обязанности главы "синего" чипмейкера.

В компании Intel Свон работает с октября 2016 года на должности финансового директора. Надо сказать, что все его карьерные зигзаги судьбы связаны с финансами, но никак не с производством и, тем более, с компьютерными технологиями (на низовом уровне), сообщается на официальном сайте Intel.

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Кто такой Роберт Свон? На заре карьеры он 15 лет проработал в General Electric, занимая те или иные финансовые должности. Потом были компании Electronic Data Systems и TRW, компания Webvan, где он последовательно работал директором по финансам, директором по операциям и генеральным директором.

До прихода в Intel Роберт Свон работал операционным партнером инвестиционной компании General Atlantic и был в совете директоров компании Applied Materials (впервые и очень близко к производственной тематике Intel). А еще до этого он 9 лет проработал финансовым директором в компании eBay, в которой, кстати, и сейчас входит в состав совета директоров.

Роберт Свон – гендиректор Intel

Отсутствие у Роберта Свона технического образования и опыта не стали препятствием на пути в решении производственных и других проблем Intel. Напротив, весьма неплохие показатели компании за последние полгода указывают на то, что Свон может реализоваться как глава микропроцессорного гиганта.

Планы Свона на будущее компании Intel. В своем письме сотрудникам он заявил, что компания движется прежним курсом к централизованной обработке данных и не забывает о ценности рынка ПК. Также он готов расширять деятельность на новых фронтах от искусственного интеллекта и машинного обучения до систем связи новых поколений. Обещает не подвести.

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Кто займет предыдущую должность Свона? На должность финансового директора назначен вице-президент компании по финансовым вопросам Тодд Андервуд.

Напомним, 22 июня 2018 года компания Intel неожиданно объявила, что генеральный директор и глава совета директоров Брайан Кржанич после 5 лет работы на этом посту подал в отставку и покинул корпорацию. Главной причиной такого решения стало грубое нарушение топ-менеджером внутренних правил Intel.

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