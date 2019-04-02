Intel осваивает новые технологические нормы производства процессоров

Уже давно не секрет, что переход на 10-нанометровые технологические нормы стал серьезным вызовом для Intel. С самого начала компания планировала освоить новый техпроцесс еще несколько лет назад, однако не получилось. А сейчас в сети появилась информация о работе "синего" чипмейкера над 5-нм и 3-нм решениями.

Как сообщает Overclockers, пока Intel в очередной раз улучшает 14-нм нормы и только готовится приступить к массовому выпуску 10-нм решений Ice Lake-U. Однако это не означает, что инженеры Intel не трудятся над более совершенными техпроцессами, о чем представители компании напомнили во время пресс-конференции в Пекине.

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Успехи в освоении 10-нм техпроцесса. По их словам, корпорация достигла удовлетворительного уровня выхода годных 10-нм чипов и наладит их серийное производство ближе к концу года. Новые технологические нормы будут использоваться для выпуска CPU Ice Lake, однокристальных платформ Snow Ridge для 5G-сетей и многослойных решений Lakefield.



Intel представит 10-нанометровые процессоры до конца 2019 года

Другие важные разработки. В будущем Intel планирует освоить производство 7-нм, 5-нм и 3-нм продуктов. Правда, когда именно будет налажен их массовый выпуск, чипмейкер предсказать не берется.

Особенности технологии. Вполне ожидаемо, что с каждым новым техпроцессом темпы развития будут снижаться, и для дальнейшего "сжатия" кремниевых транзисторов придется приложить немало усилий.



Intel осваивает новые технологии

Говорится не только о переходе на ультрафиолетовую (EUV) литографию или в 3D-компоновки интегральных микросхем, но и об использовании новых материалов. С другой стороны, как считают в "красном" лагере, от традиционного кремния в ближайшем десятилетии отойти не удастся.

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