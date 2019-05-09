Intel "отправит на покой" несколько моделей процессоров Xeon Phi

"Синий" чипмейкер снимет процессоры Intel Xeon Phi с производства. Об этом компания сообщила в новом документе Product Change Notification. Такое решение мотивировано низким интересом к чипам, производство которых теряет смысл, учитывая будущие планы корпорации.

Что известно о процессорах Intel Xeon Phi? Как сообщает Overclockers, процессоры Xeon Phi являются прямыми потомками видеоускорителей Larrabee, которым десять лет назад нужно было составить конкуренцию продуктам AMD и NVIDIA.

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Первоначальный проект не увенчался успехом, что подтолкнуло чипмейкера изменить направление разработки в сторону ресурсоемких вычислений. Планировалось, что несколько десятков низкочастотных x86-ядер в составе Xeon Phi смогут достойно показать себя в ряде специализированных нагрузок.

Какие модели Intel Xeon Phi снимают с производства и когда? В обозримом будущем на покой отправятся три решения семейства Intel Knights Mill, которые выпускаются по 14-нанометровому техпроцессу с 2017 года. Xeon Phi 7295, 7285 и 7235 можно будет заказать вплоть до 9 августа, а последняя партия CPU будет отгружена 31 июля 2020 года.

Планы Intel на будущее. Отметим, что на следующий год запланирован релиз дискретных графических ядер на архитектуре Intel Xe, которые должны найти применение не только в игровом сегменте, но и в сфере HPC-вычислений.

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