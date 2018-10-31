Intel переманила гуру маркетинга из AMD

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Intel переманила гуру маркетинга из AMD
Intel переманила гуру маркетинга из AMD / Фото из открытых источников

Как известно, в 2020 году корпорация Intel намерена составить конкуренцию NVIDIA и AMD на рынке дискретных графических процессоров. О серьезности намерений чипмейкера свидетельствует также и наращивание кадрового потенциала.

Об этом сообщает Overclock3D.

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За последний год Intel приняла на работу Раджа Кодури – бывшего главу Radeon Technologies Group, Криса Хука – экс-директора по маркетингу ATI / AMD, и Тома Форсайта, участвовавшего в разработке ускорителя Larrabee.

Накануне стало известно, что ряды Intel пополнил гуру маркетинга Даррен Макфи. Свой путь в индустрии графических решений он начал еще в 2003 году в канадской фирме ATI Technologies, которую три года спустя поглотила Advanced Micro Devices.

Даррен МакФі
Даррен МакФи перешел в Intel

В компании AMD Даррен продолжал трудиться вплоть до 2015 года, а среди его наиболее значимых инициатив можно отметить рекламную кампанию The Fixer и комплекты Never Settle, включающие карты Radeon HD 7000 и купоны на загрузку ряда ААА-проектов.

В Intel г-н Макфи будет занимать должность директора по маркетингу продуктов, помогая своему старому знакомому Крису Хуку продвигать дискретные графические решения чипмейкера. Вполне возможно, что совсем скоро нас ждут душераздирающие ролики с уничтожением как "зеленых", так и "красных" видеокарт.

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Теги: Техно Интернет Видеокарти AMD Intel
Источник: Техно
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