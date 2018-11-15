Intel поборется за рынок 5G-смартфонов

Компания Intel готовит к выпуску 5G-модем XMM 8160, который предназначен для скоростного подключения к мобильной сети. Новинка сможет конкурировать с подобными решениями от Samsung и Qualcomm, а также будет использоваться даже в компьютерах.

Об этом сообщает 4PDA.

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Особенностью устройства стала поддержка промежуточного стандарта 5G New Radio, что позволяет развернуть сети нового поколения на базе уже установленных LTE-передатчиков. Это позволяет операторам осуществить переход на скоростной мобильный интернет без замены имеющегося оборудования.



Розмеры модема Intel XMM 8160 по сравнению с монетой

Кроме того, модем сохраняет обратную совместимость с привычными 4G, 3G и 2G, что позволит пользователю оставаться онлайн и при отсутствии быстрого соединения.

По мере же перехода на автономный стандарт 5G менять смартфон не придется – модем просто переключится на новые частоты, включая спектр миллиметровых волн и полосы FDD и TDD с частотой вещания от 600 МГц до 6 ГГц.



Характеристики модема Intel XMM 8160

Предполагается, что поставки нового модема начнутся не ранее второй половины 2019 года, а первые устройства, оборудованные XMM 8160, появятся в продаже не ранее 2020 года. По слухам, Apple уже рассматривает новинку в качестве модуля связи будущих iPhone.

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