Intel представила логотип нового графического подразделения Visual Technologies Team

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Intel представила логотип нового графического подразделения Visual Technologies Team
Intel представила логотип нового графического подразделения Visual Technologies Team / Фото из открытых источников

Корпорация Intel опубликовала логотип своего графического подразделения Visual Technologies Team. По его словам, компании новый логотип получил широкое признание среди пользователей, которые просили выпустить "обои" для рабочего стола в нескольких вариациях.

Разработка дискретной видеокарты. Как сообщает Overclockers, Intel не раскрывает новые подробности о настольной графике, которую готовят к выпуску.

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В этом месяце стало известно о приобретении "синим" гигантом индийской компании Ineda Systems, которая вместе с подразделением Intel в городе Хайдарабад (Индия) намерена разрабатывать дискретные GPU. К слову, общее количество сотрудников в новом центре разработки с учетом Ineda Systems оценивается в несколько тысяч человек.

Intel Visual Technologies Team
Intel представила новый логотип подразделения Visual Technologies Team

Кроме того, Intel приглашает членов компьютерного сообщества присоединиться к "графической Одиссеи" – серии мероприятий по всему миру, на которых представители чипмейкера расскажут о разработке дискретных графических ускорителей и соберут отзывы участников "Одиссеи".

Встроенная графика. Наконец, первые результаты тестирования графического ядра Iris Plus Graphics 940 в 10-нанометровых процессорах Intel Ice Lake-U говорят о том, что Intel удастся нарастить быстродействие встроенной графики до уровня AMD Radeon Vega 8/Vega 11.

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Теги: Техно Intel Видеокарти IT-бизнес
Источник: 24 Канал
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