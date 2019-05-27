Intel представила новый топовый процессор Core i9-9900KS

6 Читати новину українською
Intel Core i9-9900KS: характеристики
Intel Core i9-9900KS: характеристики / Скриншот из видео

В ожидании официального начала выставки Computex 2019 компания Intel анонсировала выпуск новой модели старшей линейки процессоров Intel Core i9. Заметим, выставка пройдет с 28 мая по 1 июня.

Отличия от базовой версии. Как сообщает Engadget, главной особенностью нового чипа под названием Core i9-9900KS стала рекордная для серии тактовая частота, которую CPU может удержать на всех ядрах одновременно.

Читайте также: Первые характеристики процессоров Intel 10 поколения появились в сети

Специальный вариант представленного ранее Intel Core i9-9900K получил 8 ядер, 16 потоков и 16 МБ кэш-памяти L3, как и предшественник.

Ключевым отличием KS-модификации стала поддержка турбо-частоты 5,0 ГГц на каждое ядро – предыдущая модель могла разогнать до указанной цифры не более одного ядра. Увеличилась и базовая тактовая частота процессора, которая составляет 4,0 ГГц.

Intel Core i9-9900KS
Флагманский процессор Intel Core i9-9900KS официально анонсировали

Основные характеристики. Для отвода тепла от кристалла под крышкой CPU используется припой вместо термопасты.

Встроенное графическое ядро ​​модели идентично версии без буквы S. Во время предыдущей демонстрации Intel использовала жидкостную систему охлаждения с замкнутым контуром.

Другие характеристики, дата выхода и цена. TDP процессора не сообщается, но предположительно составляет более 95 Вт, а при разгоне эта цифра может существенно увеличиться. Подробные спецификации, дата начала продаж и цена Core i9-9900KS будут объявлены позже.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Разумков прокомментировал заявление Коломойского о дефолте
сегодня
937
Теги: Техно Гаджеты Процессоры Intel
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
26 мая 18:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
Ірина Полицька 1132
Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
25 мая 22:03 Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
Ірина Полицька 209
Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
сегодня 10:00 Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
81
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
25 мая 18:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 311
Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
24 мая 16:02 Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
1352
Новости
Больше новостей
Залиште відгук