Intel представила новый топовый процессор Core i9-9900KS

В ожидании официального начала выставки Computex 2019 компания Intel анонсировала выпуск новой модели старшей линейки процессоров Intel Core i9. Заметим, выставка пройдет с 28 мая по 1 июня.

Отличия от базовой версии. Как сообщает Engadget, главной особенностью нового чипа под названием Core i9-9900KS стала рекордная для серии тактовая частота, которую CPU может удержать на всех ядрах одновременно.

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Специальный вариант представленного ранее Intel Core i9-9900K получил 8 ядер, 16 потоков и 16 МБ кэш-памяти L3, как и предшественник.

Ключевым отличием KS-модификации стала поддержка турбо-частоты 5,0 ГГц на каждое ядро – предыдущая модель могла разогнать до указанной цифры не более одного ядра. Увеличилась и базовая тактовая частота процессора, которая составляет 4,0 ГГц.



Флагманский процессор Intel Core i9-9900KS официально анонсировали

Основные характеристики. Для отвода тепла от кристалла под крышкой CPU используется припой вместо термопасты.

Встроенное графическое ядро ​​модели идентично версии без буквы S. Во время предыдущей демонстрации Intel использовала жидкостную систему охлаждения с замкнутым контуром.

Другие характеристики, дата выхода и цена. TDP процессора не сообщается, но предположительно составляет более 95 Вт, а при разгоне эта цифра может существенно увеличиться. Подробные спецификации, дата начала продаж и цена Core i9-9900KS будут объявлены позже.

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