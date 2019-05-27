Intel представила новый топовый процессор Core i9-9900KS
В ожидании официального начала выставки Computex 2019 компания Intel анонсировала выпуск новой модели старшей линейки процессоров Intel Core i9. Заметим, выставка пройдет с 28 мая по 1 июня.
Отличия от базовой версии. Как сообщает Engadget, главной особенностью нового чипа под названием Core i9-9900KS стала рекордная для серии тактовая частота, которую CPU может удержать на всех ядрах одновременно.
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Специальный вариант представленного ранее Intel Core i9-9900K получил 8 ядер, 16 потоков и 16 МБ кэш-памяти L3, как и предшественник.
Ключевым отличием KS-модификации стала поддержка турбо-частоты 5,0 ГГц на каждое ядро – предыдущая модель могла разогнать до указанной цифры не более одного ядра. Увеличилась и базовая тактовая частота процессора, которая составляет 4,0 ГГц.
Флагманский процессор Intel Core i9-9900KS официально анонсировали
Основные характеристики. Для отвода тепла от кристалла под крышкой CPU используется припой вместо термопасты.
Встроенное графическое ядро модели идентично версии без буквы S. Во время предыдущей демонстрации Intel использовала жидкостную систему охлаждения с замкнутым контуром.
Другие характеристики, дата выхода и цена. TDP процессора не сообщается, но предположительно составляет более 95 Вт, а при разгоне эта цифра может существенно увеличиться. Подробные спецификации, дата начала продаж и цена Core i9-9900KS будут объявлены позже.
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