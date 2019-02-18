Intel раскрыла детали о линейке процессоров Coffee Lake-H Refresh

12 Читати новину українською
Intel Coffee Lake-H Refresh: какие процессоры представит компания
Intel Coffee Lake-H Refresh: какие процессоры представит компания / Wccftech

Недавно в сети появилась информация о намерениях компании Intel выпустить 8-ядерный процессор Core i9-9980HK, который предназначен для использования в high-end ноутбуках. Этот CPU относится к линейки Coffee Lake-H Refresh, которая недавно засветилась в официальных документах "синих".

По данным сайта Tom's Hardware, флагманом новой линейки мобильных процессоров станет Intel Core i9-9980HK, который получил разблокированный множитель. На ступеньку ниже расположился Core i9-9980H, который так же имеет 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, однако не поддерживает оверклокинг и получил на 200 МГц меньшую предельную частоту Turbo Boost.

Читайте также: Intel Core i9-9980HK: компания готова представить топовый процессор для ноутбуков

В число дебютантов вошли 6-ядерные модели Core i7-9850H и Core i7-9750H, которые оборудованы 12 МБ кэша третьего уровня, а также 4-ядерные решения Core i5-9400H и Core i5-9300H с 8 МБ кэш-памяти L3.

Intel Coffee Lake-H Refresh
Характеристики процессоров Intel Coffee Lake-H Refresh

В состав всех перечисленных выше CPU входит двухканальный контроллер памяти DDR4-2666 и видеоядро Intel UHD Graphics 630. Штатный TDP новинок не указано, но, как правило, у чипов H-серии он равен 45 Вт.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
18 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
718
Теги: Техно Intel Процессоры Гаджеты
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День святого Валентина 2019: 4 полезных приложения, которые помогут найти любовь
14 февраля 10:01 День святого Валентина 2019: 4 полезных приложения, которые помогут найти любовь
Олена Кандяк 254
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
14 февраля 08:55 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 285
Что подарить на 14 февраля: интересные идеи гаджетов
14 февраля 08:03 Что подарить на 14 февраля: интересные идеи гаджетов
493
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 387
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
12 февраля 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
260
Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
10 февраля 20:03 Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
805
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук