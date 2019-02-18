Intel раскрыла детали о линейке процессоров Coffee Lake-H Refresh

Недавно в сети появилась информация о намерениях компании Intel выпустить 8-ядерный процессор Core i9-9980HK, который предназначен для использования в high-end ноутбуках. Этот CPU относится к линейки Coffee Lake-H Refresh, которая недавно засветилась в официальных документах "синих".

По данным сайта Tom's Hardware, флагманом новой линейки мобильных процессоров станет Intel Core i9-9980HK, который получил разблокированный множитель. На ступеньку ниже расположился Core i9-9980H, который так же имеет 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, однако не поддерживает оверклокинг и получил на 200 МГц меньшую предельную частоту Turbo Boost.

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В число дебютантов вошли 6-ядерные модели Core i7-9850H и Core i7-9750H, которые оборудованы 12 МБ кэша третьего уровня, а также 4-ядерные решения Core i5-9400H и Core i5-9300H с 8 МБ кэш-памяти L3.



Характеристики процессоров Intel Coffee Lake-H Refresh

В состав всех перечисленных выше CPU входит двухканальный контроллер памяти DDR4-2666 и видеоядро Intel UHD Graphics 630. Штатный TDP новинок не указано, но, как правило, у чипов H-серии он равен 45 Вт.

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