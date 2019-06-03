Intel снимает с производства процессоры линейки Skylake-X

Уже этой осенью корпорация Intel выведет на рынок обновленную платформу LGA2066 вместе с процессорами Cascade Lake-X. Вместе с радостной новостью "синий" чипмейкер поспешил сообщить, что снимает с производства 14-нанометровые решения семейства Skylake-X.

Какие процессоры снимут с производства? Как сообщает Overclockers, в очередном документе Product Change Notification (уведомление об обновлении) перечисленные процессоры Intel Core i7-7800X, Core i7-7820X, Core i9-7900X, Core i9-7920X, Core i9-7940X, Core i9-7960X и Core i9-7980XE.

Читайте также: MediaTek представила новый инновационный 5G-процессор для бюджетных смартфонов

Данные CPU содержат от 6 до 18 физических ядер и в свое время конкурировали с чипами AMD Ryzen Threadripper первого поколения.

Когда ждать последнюю партию? Упомянутые выше чипы можно будет заказать вплоть до 27 декабря, тогда как последняя партия будет отгружена 5 июня 2020 года.

Что известно о будущем платформы Intel LGA2066 / X299? Следует иметь в виду, что HEDT-платформа Intel LGA2066 / X299 будет актуальна еще некоторое время. Прошлой осенью для нее была выпущена линейка чипов Skylake-X Refresh. Эти CPU, равно как и предшественники, содержат до 18 ядер, но при этом могут похвастаться припоем под крышкой.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно