Intel сняла с производства процессоры линейки Kaby Lake-G: причины

Компания Intel официально объявила о прекращении выпуска процессоров Kaby Lake-G. Заметим, чипы представили в 2017 году и они создавались совместно с главным конкурентом "синего" чипмейкера – компанией AMD.

Особенностью процессоров 8 поколения Kaby Lake-G от Intel стало наличие интегрированной графики Radeon RX Vega M и встроенной памяти HBM2, сообщает Tom's Hardware.

Читайте также: Интегрированная графика Intel не уступает решениям AMD и NVIDIA: результаты тестов

Для обеих компаний, как казалось, это было выгодное положение: Intel получила в свое распоряжение самую мощную на тот момент интегрированную графику, а AMD тем самым могла донести свою продукцию к как можно большему количеству пользователей.

Однако в реальности на рынке появилось всего несколько устройств на базе чипов Kaby Lake-G. Теперь же Intel и вовсе приняла решение о прекращении производства общего с AMD продукта.



Процессоры Intel Kaby Lake-G сняли с производства

Почему процессоры снимают с производства? В официальном заявлении Intel говорится о низком спросе на процессоры линейки Kaby Lake-G, в связи с чем было принято решение о прекращении их выпуска. OEM-производители смогут заказать эти чипы до 31 января 2020 года, а поставки будут прекращены 31 июля того же года.

Графика Intel. Отметим, что в следующем году ожидается появление первых дискретных видеокарт от Intel, которые будут конкурировать с решениями NVIDIA и AMD.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно