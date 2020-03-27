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Intel выделяет деньги на помощь пострадавшим от коронавируса

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Пока многие компании думают о том, как выжить в условиях пандемии коронавируса, Intel выделяет деньги на помощь пострадавшим. Всего компания выделяет 6 миллионов долларов для поддержки пострадавшим от коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте производителя, Intel предоставит 4 миллиона долларов для поддержки усилий по оказанию помощи пострадавшим в районах, где компания имеет значительное присутствие.

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Как компания распределит деньги

Пожертвования будут распределены между общественными фондами и организациями, занимающимися вопросами продовольственной безопасности, жилья, медицинского оборудования и поддержки малого бизнеса.

К регионам, которые получат финансовую помощь Intel, относятся: Аризона, Калифорния, Массачусетс, Нью-Мексико, Орегон, Техас, Коста-Рика, Индия, Ирландия, Израиль, Малайзия, Мексика и Вьетнам. Правда, учитывая значительный перечень, сумма в 4 миллиона долларов кажется каплей в море. Впрочем, это все же лучше, чем ничего.

Отдельно Intel собирается выделить 2 миллиона долларов на помощь своим сотрудникам, работающим на крупных объектах компании, а также своим бывшим сотрудникам на территории США, которые уже вышли на пенсию.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Техно Техно Intel IT-бизнес
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