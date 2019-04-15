Intel выпустит процессоры Xeon Gold U: характеристики и цены новых чипов

В начале апреля корпорация Intel представила серверные процессоры Lake Cascade, которые в своем составе имеют от 8 до 56 физических ядер. Кроме того, в планах компании выпустить процессоры Xeon Gold U-серии, которые предназначены для односокетных конфигураций.

Особенности и характеристики процессоров Intel Xeon Gold U. Как сообщает Overclockers, процессоры Xeon Gold U призваны составить конкуренцию решениям AMD EPYC P-серии.

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Подобно другим чипам Intel Xeon Scalable 2 поколения, новинки принадлежат к семейству Cascade Lake, а для их производства используется улучшенный 14-нанометровый техпроцесс. Технические характеристики и приблизительные цены новых Xeon Gold с суффиксом "U" приведены в таблице ниже.



Характеристики и цены процессоров Intel Xeon Gold U

Особенности разгона процессоров Intel Xeon Scalable. Кроме того, в сети появился документ, который рассказывает про частоты Turbo Boost серверных Cascade Lake в зависимости от числа используемых ядер и характера нагрузки. Например, в Intel Xeon Platinum 8280 на максимальной скорости в 4 ГГц может работать только два ядра, а если задействовать все 28, то частота CPU опустится до 3,3 ГГц. Впрочем, даже это значение заметно выше номинальной скорости, равной 2,7 ГГц.



Номинальные частоты серверных процессоров Intel Xeon Scalable



Особенности разгона процессоров Intel Xeon Scalable

Несколько иная ситуация при использовании набора инструкций AVX-512. В этом случае Xeon Platinum 8280 будет работать на скорости от 2,4 до 3,7 ГГц в зависимости от числа нагруженных ядер. В среднем частота новых Xeon Scalable во время тяжелых AVX-нагрузок падает на 600-900 МГц.

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