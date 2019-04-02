Intel Xe: характеристики, дата выхода и цена первой дискретной видеокарты компании
Слухи о дате выхода и спецификациях дискретной видеокарты от Intel уже неоднократно появлялись в сети, однако детали относительно начинки амбициного GPU держали в секрете. Недавно корпорация провела мероприятие Xe Unleashed, в ходе которого состоялся закрытый показ будущей новинки и были объявлены планы по выходу на рынок дискретной графики.
Особенности. Согласно данным портала Wccftech, буква "e" в названии будущих видеокарт Intel к моменту релиза будет заменена цифрой, соответствующей количеству графических процессоров в моделях линейки. Например, серия X2 будет оснащаться сдвоенным GPU.
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Особенности архитектуры. Сообщается, что новая микроархитектура Xe и программный интерфейс OneAPI позволяют масштабировать любое количество графических процессоров, объединенных в один кластер. Такой подход сохранит совместимость новинки с приложениями без поддержки конфигураций с несколькими видеокартами.
Особенности новой архитектуры Intel Xe
Дорожная карта. Утечка также раскрыла "дорожную карту" компании с графиком выхода графики нового поколения. По предварительным данным, линейка X2 дебютирует уже в следующем году. За ней последует серия X4, анонс которой состоится в 2021 году. Судя по графику, Intel планирует добавлять по два GPU ежегодно – линейка X8 ожидается в 2024 году.
Дорожная карта Intel
Частота видеоядра. По имеющейся информации, графический адаптер предоставит пользователю возможность переключения между двумя режимами работы. В базовом режиме GPU будет функционировать при умеренных тактовых частотах, а в режиме "турбо" сможет достичь рекордной цифры в 2,7 ГГц на обоих видеоядрах. По умолчанию функция разгона будет программно заблокирована – для ее активации потребуется приобретение фирменного программного обеспечения от Intel.
Ожидаемые технические характеристики Intel X2
- Техпроцесс7 нм
- МикроархитектураIntel Xe
- Потоковых процессоров12288 (6144 x 2)
- Частота видеоядра1600 Мгц (2700 МГц в режиме "турбо")
- Объем и тип видеопамяти32 ГБ 4D XPoint
- Пропускная способность видеопамяти8 ТБ / с
- Пиковая производительность GPU66,8 Тфлопс
- Теплопакет (TDP)350 Вт
- Дополнительное питание3 коннектора 8-пин
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Источник также поделился небольшим видеотизером первой из ожидаемых новинок под названием Intel X2. Судя по ролику, графика в исполнении ASUS получит синюю LED-подсветку корпуса и водяное охлаждение.
Промо-ролик Intel X2 – смотрите видео
Дата выхода и цена. Ожидается, что в продажу новинка с поддержкой API DirectX 14.2 поступит 31 июня 2020 года по цене примерно 699 долларов (ориентировочно 19 тысяч гривен).
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