Intel Xe: характеристики, дата выхода и цена первой дискретной видеокарты компании

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Intel Xe: характеристики, дата выхода и цена
Intel Xe: характеристики, дата выхода и цена / Фото из свободных источников

Слухи о дате выхода и спецификациях дискретной видеокарты от Intel уже неоднократно появлялись в сети, однако детали относительно начинки амбициного GPU держали в секрете. Недавно корпорация провела мероприятие Xe Unleashed, в ходе которого состоялся закрытый показ будущей новинки и были объявлены планы по выходу на рынок дискретной графики.

Особенности. Согласно данным портала Wccftech, буква "e" в названии будущих видеокарт Intel к моменту релиза будет заменена цифрой, соответствующей количеству графических процессоров в моделях линейки. Например, серия X2 будет оснащаться сдвоенным GPU.

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Особенности архитектуры. Сообщается, что новая микроархитектура Xe и программный интерфейс OneAPI позволяют масштабировать любое количество графических процессоров, объединенных в один кластер. Такой подход сохранит совместимость новинки с приложениями без поддержки конфигураций с несколькими видеокартами.

Intel Xe
Особенности новой архитектуры Intel Xe

Дорожная карта. Утечка также раскрыла "дорожную карту" компании с графиком выхода графики нового поколения. По предварительным данным, линейка X2 дебютирует уже в следующем году. За ней последует серия X4, анонс которой состоится в 2021 году. Судя по графику, Intel планирует добавлять по два GPU ежегодно – линейка X8 ожидается в 2024 году.

Intel
Дорожная карта Intel

Частота видеоядра. По имеющейся информации, графический адаптер предоставит пользователю возможность переключения между двумя режимами работы. В базовом режиме GPU будет функционировать при умеренных тактовых частотах, а в режиме "турбо" сможет достичь рекордной цифры в 2,7 ГГц на обоих видеоядрах. По умолчанию функция разгона будет программно заблокирована – для ее активации потребуется приобретение фирменного программного обеспечения от Intel.

Ожидаемые технические характеристики Intel X2

  • Техпроцесс7 нм
  • МикроархитектураIntel Xe
  • Потоковых процессоров12288 (6144 x 2)
  • Частота видеоядра1600 Мгц (2700 МГц в режиме "турбо")
  • Объем и тип видеопамяти32 ГБ 4D XPoint
  • Пропускная способность видеопамяти8 ТБ / с
  • Пиковая производительность​ GPU66,8 Тфлопс
  • Теплопакет (TDP)350 Вт
  • Дополнительное питание3 коннектора 8-пин
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Источник также поделился небольшим видеотизером первой из ожидаемых новинок под названием Intel X2. Судя по ролику, графика в исполнении ASUS получит синюю LED-подсветку корпуса и водяное охлаждение.

Промо-ролик Intel X2 – смотрите видео

Дата выхода и цена. Ожидается, что в продажу новинка с поддержкой API DirectX 14.2 поступит 31 июня 2020 года по цене примерно 699 долларов (ориентировочно 19 тысяч гривен).

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Теги: Техно Цены Intel Видеокарти Гаджеты
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