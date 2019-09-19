Интересная аномалия: озоновая дыра над Антарктикой рекордно уменьшилась
Озоновая дыра над Антарктикой рекордно уменьшилась за последний год. Она может стать одной из наименьших за последние три десятилетия – ее площадь составляет чуть более 5 миллионов квадратных метров.
Как пишет BBC, ссылаясь на данные ученых из Службы мониторинга атмосферы, увеличение озоновой дыры в этом году началось раньше обычного.
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При этом процесс остановился из-за климатических изменений, то есть потепления, которое повысило температуру в стратосфере на 20-30 градусов. Именно это дестабилизировало процесс разрушения озона.
Как рассказал заместитель председателя европейского агентства CAMS Ричард Энгелен, этот показатель обнадеживает, но слишком радоваться и расслабляться не стоит.
Озоновая дыра рекордно уменьшилась
"Сейчас мы должны рассматривать это явление как интересную аномалию. Нам нужно узнать больше о том, чем она была вызвана", – пояснил Энгелен.
Также он добавил, что сокращение озоновой дыры не связано с Монреальским протоколом, в рамках которого человечество пыталось снизить содержание хлора и брома в атмосфере. Ученый пояснил, что эти вещества до сих пор в воздухе.
"Очевидно, что люди начнут задавать вопросы, связанные с изменением климата, но пока у нас нет ответов", - добавил замглавы CAMS. Согласно докладу Всемирной организации метрологической в 2018 году, восстановление озонового слоя до уровня до 1970 года можно ожидать только в 2060 году.
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