Интерфейс iPhone в iOS 14 можно будет менять по желанию

В течение многих лет Apple значительно ограничивала возможности кастомизации интерфейса iOS. Например, многочисленные виджеты различных приложений пользователи не могли перенести на главный экран своего устройства. Теперь ситуация изменится.

Согласно свежей информации, в скором времени владельцы "яблочных" аппаратов получат больше контроля над своим рабочим пространством, сообщает 9to5mac.

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Кастомизация экранов

По данным сетевых источников, в коде бета-версии iOS 14 была выявлена функция размещения виджетов на домашнем экране iPhone и iPad. Вероятно говорится о возможности перемещения этих элементов между рабочими столами гаджетов, по аналогии с иконками программ. Кроме того, один из инсайдеров опубликовал в Twitter скриншоты меню настроек новой версии мобильной операционки.

На изображениях показана опция "Внешний вид домашнего экрана" – похожее решение уже реализовано для смарт-часов Apple Watch. Можно выбрать умные динамические обои, которые на главном экране станут размытыми, темными или однотонными, чтобы акцентировать внимание пользователя на виджете. При этом для удобства поиска обои будут разделены на коллекции

Когда ждать iOS 14

К сожалению пока неизвестно, когда пользователи смогут увидеть и опробовать новую операционку, поскольку дата анонса iOS 14 разработчиками еще не объявлена.

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