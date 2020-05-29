Интернет от Укртелеком работает со сбоями по всей Украине

Укртелеком сообщил о техническом сбое оборудования в сети 29 мая 2020 года. Абоненты по всей Украине столкнулись с проблемами в работе интернета от украинского провайдера.

В пресс-службе Укртелекома сообщили, что специалисты уже занимаются решением проблем со связью.

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Почему не работает интернет

Сейчас точные причины возникновения проблемы неизвестны. Она связана со сбоями в работе оборудования компании.

К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение,

– добавили в компании.

Кроме того директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов отметил, что проблема только с интернетом, фиксированная телефония и мобильная связь работают нормально.

"Понимаю, что это очень неудобно для клиентов и прошу нас понять и простить", – добавил он.

Кстати, если вам немедленно нужен интернет, вы можете "раздать" его со своего смартфона на ноутбук или компьютер с помощью Wi-Fi, Bluetooth или USB. Подробно, как это сделать 24 канал написал здесь.