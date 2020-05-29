24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Интернет от Укртелеком работает со сбоями по всей Украине

- Читати новину українською
Интернет Укртелеком работает со сбоями 29 мая 2020 – области
Иллюстративное фото / slovoidilo

Укртелеком сообщил о техническом сбое оборудования в сети 29 мая 2020 года. Абоненты по всей Украине столкнулись с проблемами в работе интернета от украинского провайдера.

В пресс-службе Укртелекома сообщили, что специалисты уже занимаются решением проблем со связью.

К теме Масштабный сбой Vodafone: по всей Украине недоступны звонки

Почему не работает интернет

Сейчас точные причины возникновения проблемы неизвестны. Она связана со сбоями в работе оборудования компании.

К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение,
– добавили в компании.

Кроме того директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов отметил, что проблема только с интернетом, фиксированная телефония и мобильная связь работают нормально.

"Понимаю, что это очень неудобно для клиентов и прошу нас понять и простить", – добавил он.

Кстати, если вам немедленно нужен интернет, вы можете "раздать" его со своего смартфона на ноутбук или компьютер с помощью Wi-Fi, Bluetooth или USB. Подробно, как это сделать 24 канал написал здесь.

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Укртелеком Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как обеспечить качественную и безопасную удаленную работу: важные шаги
28 мая , 21:07 Как обеспечить качественную и безопасную удаленную работу: важные шаги
Ірина Полицька
Неудачный старт SpaceX: соцсети насмехаются из-за отмены запуска корабля Crew Dragon
28 мая , 11:51 Неудачный старт SpaceX: соцсети насмехаются из-за отмены запуска корабля Crew Dragon
Ірина Полицька
Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полет к МКС
25 мая , 15:22 Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полет к МКС
Михайло Года