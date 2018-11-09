Интернет-банк Monobank порадовал клиентов интересными нововведениями

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Monobank запускает валютные карты в долларах и евро
Monobank запускает валютные карты в долларах и евро / Соцсети

Интернет-банк Monobank, который в последнее время приобретает все большую популярность, запустил валютные карты и депозиты. Следовательно, теперь в Android-приложении финучреждения можно будет открыть долларовую и евровую карту. По iOS-версии, то эта опция здесь появится позже.

Об этом рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

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"Валютные депозиты можно открыть на срок 1, 3, 6, 12 месяцев в долларах и евро. Взнос – с ежемесячной выплатой или капитализацией процентов и возможностью пополнения в течение срока действия вклада. Получить проценты можно будет на карту или в кассах Universal Bank. Максимальная ставка в долларах составляет 5% годовых, а в евро – 4%", – отметил он.

Заметим, что виртуальную валютную карту можно сделать бесплатно, зато за пластиковую придется потратить 150 гривен. Правда, как заверил руководитель финучреждения, физические валютные карты практически нет смысла выпускать, ведь виртуальную карту легко можно добавить в Apple Pay и Google Pay: с помощью этих платежных систем можно расплачиваться за покупки и услуги практически везде.

Как добавить и активировать новую карту в Monobank: смотрите видео

Пополнять такие карты можно бесплатно, а на снятие наличных действует комиссия в 0,9%. Если снимаются депозитные средства, комиссия не взимается.

Пока возможность открыть валютную карту появилась только в новой версии приложения Monobank на Android. iOS-релиз, со своей стороны, пока находится на утверждении в AppStore, появится чуть позже.

Кроме того, Гороховский анонсировал еще одну интересную функцию, но она появится уже в следующей версии. По его словам, пользователи получат возможность делать прямые переводы между долларовой и евро картами по курсам Monobank.

"Мы внедряем кросс-курсы (доллары-евро, евро-доллары), которые формируются на основе курсов платежных систем. Теперь в приложении можно сделать прямую конверсию между двумя валютными картами", – добавляет банкир.

Также в будущем банк планирует сделать бесплатные переводы с валютных карт на гривневые.

К слову, в конце августа в Monobank появился депозит "Спортивный", который предполагает большую депозитную ставку для активных клиентов, которые ежедневно будут проходить более 10 тысяч шагов.

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Теги: Финансы Деньги Приложения Банки Техно Интернет
Источник: 24 канал
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