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"Интертелеком" может потерять лицензию 4G: почему это может произойти и чего ждать

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Иллюстративное фото / Enteratecuba

Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) заявила, что национальный оператор мобильной связи "Интертелеком" не перечислил деньги за лицензию 4G. Теперь НКРСИ угрожает аннулировать ее в рамках решения за 17 марта 2020 года.

На официальном портале НКРСИ говорится, что "Интертелеком" внес в Государственный бюджет Украины только 1 миллион гривен, а это составляет всего 0,5% от общей стоимости лицензии, которая стоит 194,6 миллиона гривен.

К теме: 4G появится в маленьких городах и селах: Киевстар, lifecell и Vodafone получили лицензии

Как развивались события

В феврале правительство приняло решение о перераспределении радиочастотного спектра 800-900 МГц между четырьмя украинскими операторами:

  • Киевстар;
  • Vodafone Ukraine;
  • lifecell;
  • Интертелеком.

Однако именно у "Интертелекома" запуск 4G-интернета оказался под вопросом из-за отсутствия денег.

В марте "Интертелеком" попросил у регулятора продлить отсрочку оплаты до 1 июля 2020 года. На заседании, которое проходило 17 марта, НКРСИ приняла решение предоставить оператору отсрочку до 1 апреля.

Эти деньги оператор должен был внести до 10 марта 2020 года. После этого срока он направил в НКРСИ официальное письмо, в котором отмечалось, что "Интертелеком" обязуется оплатить деньги за 4G лицензию в полном объеме до 1 апреля 2020 года.

Что будет теперь

Оператор должен до 5 апреля 2020 года отключить 9-15 каналы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. Отключение будет проводиться в рамках согласованного в январе с другими операторами плана по рефармингу частот в диапазоне 700-900 МГц.

Кроме этого НКРСИ ожидает от оператора, что в течение десяти дней "Интертелеком" предоставит план мероприятий, если он все-таки решит прекратить предоставлять услуги связи.

Вместе с тем в Минцифры сообщили, что "Интертелеком" уже обратился в суд относительно обжалования решений НКРСИ об отмене лицензий.

Что будет с сетями 4G других операторов

Лицензии Киевстар, Vodafone-Украина и lifecell действительны, и построение сетей будет происходить по плану, если "Интертелеком" будет придерживаться законодательства и предварительно взятых на себя обязательств. Согласно совместному плану действий и графику высвобождения частот до 5 апреля в четырех западных областях "Интертелеком" должен освободить каналы, которые накладываются на 900 диапазон и не позволяют использовать стандарт E-GSM в Украине.

Чего ожидать абонентам "Интертелеком"

Минцифры на основе проведенного ранее опроса предоставит НКРСИ перечень объектов социальной инфраструктуры, которые получают телекоммуникационные услуги от "Интертелекома". Таким образом ведомства будут искать возможности для подключения других операторов.

Граждане-абоненты "Интертелекома" могут в случае проблем с предоставлением услуг обратиться на:

  • Горячую линию НКРСИ (044) 202-00-81 каждую среду с 11:00 до 13:00
  • Правительственную горячую линию 1545 круглосуточно
  • Общественную приемную НКРСИ (044) 202-00-68.
  • Электронные обращения можно присылать по адресу [email protected]

Сколько заплатили за 4G другие операторы

Тройке украинских операторов лицензия стоила немало:

  • Киевстар заплатил 261,6 миллионов гривен
  • Vodafone-Украина – 229,6 миллионов гривен
  • lifecell – 121,2 миллионов гривен

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Интернет 4G Новости Техно
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