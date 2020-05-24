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Инженер создал умное зеркало на базе компьютера Raspberry Pi: видео

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Футуристическое зеркало на базе Raspberry Pi
Футуристическое зеркало на базе Raspberry Pi / Скриншот

Видеоблогер Эбен Куао, который занимается созданием необычных гаджетов, собственноручно собрал умное зеркало с системой распознавания лица, которое напоминает устройства из фантастических фильмов. За основу энтузиаст взял одноплатный компьютер Raspberry Pi 4.

При создании умного зеркала инженер также использовал модуль камеры Raspberry Pi Camera Module V2, карты памяти microSD до 32 ГБ, кабель micro-HDMI, 32-дюймовый монитор, сенсорный экран и несколько других комплектующих, рассказывает Geeky-gadgets.

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Что получилось

Все комплектующие инженер собрал вместе и поместил в сделанную вручную рамку. Конечно же, дополнительно он воспользовался различным программным обеспечением.

Зеркало получилось полностью интерактивным с поддержкой сенсорного ввода и, что самое удивительное, функцией распознавания лица. Гаджет идентифицирует пользователя, предоставляя доступ к личной информации. Вместе с тем на панели отображается время, погода, события из календаря и другая полезная информация, но при желании на него можно вывести что угодно.

Видео демонстрирует, что удалось блогеру:

Для желающих собрать подобный гаджет Эбен Куао составил подробную инструкцию с указанием всех комплектующих, используемого ПО и программного кода.

Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты
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