Инженер превратил Tesla в "шпионское" авто: видео

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Инженер превратил Tesla в "шпионское" авто
Инженер превратил Tesla в "шпионское" авто / unsplash

Современные автомобили с функцией автопилота имеют немало продвинутой электроники на борту. Именно этим воспользовался американский инженер, который добавил к своему Tesla новые "шпионские" функции.

Как сообщает SlashGear, специалист по компьютерной безопасности Трумэн Кейн подключил к бортовой системе Tesla Model S миниатюрный компьютер NVIDIA Jetson Xavier.

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Какие новые функции появились в Tesla? После программной доработки он смог использовать датчики автомобиля для распознавания моделей и номеров проезжающих мимо машин и даже лиц прохожих.

Полностью настроенная система способна идентифицировать проезжающую мимо машину и зарегистрировать ее каждое повторное появление в пределах досягаемости сенсоров. При этом компьютер анализирует не только то, сколько раз один и тот же автомобиль появлялся в поле зрения Tesla, но и в какое время, в каких местах и при каких обстоятельствах.

Как работают "шпионские" функции в Tesla – смотрите видео

Электрокар, "переименованный" владельцем в Surveillance Detection Scout, способен оповещать водителя, если кто-то слишком часто подходит к машине, заодно фотографируя подозрительного пешехода.

Для чего будет полезна разработка? Создатель аппаратного комплекса признает, что его разработка потенциально может использоваться в криминальных целях. Однако она демонстрирует, как, казалось бы, не предназначенное для таких целей оборудование можно использовать нетипичным образом.

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Теги: Техно Новости Техно Электромобили Авто Tesla Искусственный интеллект
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