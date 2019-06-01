Инженер создал уникального робота, умеющего двигаться в любом направлении

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Инженер создал уникального робота
Инженер создал уникального робота

Британский инженер из Шеффилдского университета создал уникального робота, который умеет передвигаться в любом направлении без поворота колес.

Как пишет N+1, инженер представил свою разработку на конференции ICRA 2019.

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Чем уникальна разработка. Он работает по принципу обратного маятника. В этом случае точка опоры размещена ниже центра массы. Такой же принцип использован в Segway и других гироскутерах. При этом робот всегда нестабилен.

Для поддержки обратного маятника точку его опоры необходимо постоянно смещать. Кстати, похожие конструкции используются в ракетах, в которых двигатели, создающие реактивную тягу, размещенные ниже центра масс и тем самым вызывают нестабильность.

Как работает нестабильный робот

 

Чтобы управлять роботом разработчик создал алгоритм, связывающий параметры вращения колес и параметры движения всей конструкции. На ролике можно видеть, что агрегат способен двигаться даже по сложным траекториям, например, сочетая поступательное движение с вращательным.

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Теги: Техно Новости Техно робототехника Смартфоны
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