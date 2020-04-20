Инженеры Google учат искусственный интеллект эволюционировать самостоятельно

В компании Google разработали систему под названием AutoML-Zero, которая позволит искусственному интеллекту учиться быстрее и практически без вмешательства человека. Разработчики много лет работали над системой машинного обучения, известной как AutoML, или "система автоматического машинного обучения".

Известно, что она уже способна создавать искусственный интеллект, превосходящий написанные человеком алгоритмы, рассказывает Science Alert.

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Для чего Google такая система

AutoML предназначена для того, чтобы приложениям было проще использовать машинное обучение, и она состоит из множества автоматических функций. Однако AutoML-Zero требует еще меньше человеческого вмешательства. Система работает в три этапа – настройка, предсказание и обучение – и ее можно рассматривать как систему машинного обучения с нуля.

Процесс начинается с того, что AutoML-Zero самостоятельно генерирует множество алгоритмов путем случайного объединения простых математических операций.

Сегодня возможно автоматически создать алгоритмы машинного обучения, используя базовые математические операции в роли строительных блоков,

– рассказывает программный инженер Google Ристо Мииккулайнен.

Алгоритмы проверяются на эффективность – например, от них требуют отличить на картинке собаку от грузовика. Наиболее эффективные алгоритмы затем сохраняются, проще говоря, "выживает сильнейший". В будущем AutoML-Zero объединит части алгоритмов-победителей в единый искусственный интеллект. Испытания ИИ проходят с высокой скоростью: как заявляют исследователи, в секунду можно испытать 10 тысяч возможных алгоритмов.

Что это даст

Внедрение машинного обучения "с нуля" должно привести к тому, что системы искусственного интеллекта станут доступными и будут шире использоваться, в том числе и людьми, у которых нет опыта работы с иностранными инвестициями. Авторы AutoML-Zero надеются, что в конечном итоге система выдаст алгоритмы, которые люди никогда не смогли бы создать.

Сейчас AutoML-Zero способна производить только простые алгоритмы ИИ, но исследователи считают, что их сложность вырастет очень быстро.

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