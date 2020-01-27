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Инженеры научат смартфоны "потеть" для самоохлаждения

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В будущем смартфоны будут "потеть" чтобы охлаждаться / information-age

С ростом вычислительной мощности смартфонов все более актуальной становится проблема перегрева процессора и других элементов. Шанхайские ученые предложили новую концепцию охлаждения современных гаджетов. Подход к решению проблемы они решили позаимствовать у природы, заставив цифровую технику "потеть".

Не секрет, что пот помогает млекопитающим регулировать температуру тела в жаркой среде и при физических нагрузках. Руководствуясь этим принципом, ученые придумали специальное покрытие из сорбента, которое выделяет водяной пар для отвода тепла от устройств, сообщает Digitaltrends.

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Как будет работать технология

По словам автора проекта Ченьси Вана, необычный материал впитывает в себя влагу из атмосферы, пока устройство работает без ощутимых нагрузок на "железо". При повышении температуры комплектующих влага испаряется, улучшая отвод тепла от них.

Результаты эксперимента показали, что данное покрытие отводит тепло от нагреваемых элементов заметно эффективнее по сравнению с существующими методами охлаждения. Эксперт сообщил, что медные пластины, которые применяются в смартфонах хоть и справляются со своей задачей, но требуют большой площади.


Новая технология научит смартфон "потеть" для охлаждения железа

Ученый также добавил, что в отличие от предложенного варианта охлаждения существующие технологии принудительной конвекции с использованием вентилятора потребляют большое количество энергии и занимают много места в конструкции – можно установить такой кулер в ПК, но не в смарт-часы.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны
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