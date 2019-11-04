Инженеры научились печатать дисплеи на 3D-принтере

Пока технологические гиганты конкурируют в попытках улучшить технологии современных дисплеев, корейские инженеры научились печатать OLED-экраны на 3D-принтере. Преимущества такого способа производства в возможности создавать дисплеи не только любого размера, но и формы.

Особенности разработки. Главной фишкой технологии станет печать OLED-экранов произвольной формы. В качестве примера приводятся напечатанные панели в форме стакана, лампочки и даже кисти руки, сообщает Wiley Online Library.

Читайте также: В Boston Dynamics готовят необычных "роботов-помощников"

После того как экраны будут напечатаны с помощью 3D-принтера, их можно использовать для создания цветных дисплеев смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники.

Преимущества разработки. Исследователи из корейского университета Йонсе не стали скрывать свои наработки, выложив их в открытый доступ с целью снизить стоимость современных гаджетов для конечного пользователя и упростить их производство.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно