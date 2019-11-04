Инженеры научились печатать дисплеи на 3D-принтере

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Инженеры научились печатать дисплеи на 3D-принтере
Инженеры научились печатать дисплеи на 3D-принтере / unsplash

Пока технологические гиганты конкурируют в попытках улучшить технологии современных дисплеев, корейские инженеры научились печатать OLED-экраны на 3D-принтере. Преимущества такого способа производства в возможности создавать дисплеи не только любого размера, но и формы.

Особенности разработки. Главной фишкой технологии станет печать OLED-экранов произвольной формы. В качестве примера приводятся напечатанные панели в форме стакана, лампочки и даже кисти руки, сообщает Wiley Online Library.

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После того как экраны будут напечатаны с помощью 3D-принтера, их можно использовать для создания цветных дисплеев смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники.

 

 

Преимущества разработки. Исследователи из корейского университета Йонсе не стали скрывать свои наработки, выложив их в открытый доступ с целью снизить стоимость современных гаджетов для конечного пользователя и упростить их производство.

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Теги: Разработки Новости Техно Техно Гаджеты
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