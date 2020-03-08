Инженеры разработали безопасный тип аккумуляторов

Современные аккумуляторы, которые используются в смартфонах и других гаджетах, имеют много недостатков – от быстрой деградации к вероятности возгорания и даже взрыва при повреждении. Исследователи Университета Дикина (Австралия) сообщили о создании прототипа литий-металлических батарей, которые отличаются рядом перспективных свойств.

В новом аккумуляторе используется литий-металлический анод способный накапливать на 50% больше энергии, чем современные аналоги. Кроме него в батарее также есть жидкий ионный электролит – соль, которая находится в жидкой форме при комнатной температуре, что дает ряд преимуществ, сообщает Gizmochina.

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Особенности разработки

По словам профессора Патрика Хоулетта, директора исследовательского центра, ионные жидкости являются нелетучими и устойчивы к возгоранию. В отличие от традиционных литий-ионных батарей, предложенные литий-металлические элементы лучше переносят высокие температуры и не нуждаются в громоздких системах охлаждения. В теории это позволяет невероятно быстро заряжать аккумуляторы, не опасаясь за их перегрев и возможность возгорания.

Использование литий-металлических электродов в литий-металлических батареях не распространено в аккумуляторной промышленности, поэтому мало известно о лучший способ производства этих элементов на практическом уровне для демонстрации,

– отметил один из авторов исследования.

Ученые отмечают, что их открытие является лишь небольшим шагом к появлению новых аккумуляторов, но это обязательно должно заставить отрасль обратить внимание на эту технологию.

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