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Инженеры разработали безопасный тип аккумуляторов

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Современные аккумуляторы, которые используются в смартфонах и других гаджетах, имеют много недостатков – от быстрой деградации к вероятности возгорания и даже взрыва при повреждении. Исследователи Университета Дикина (Австралия) сообщили о создании прототипа литий-металлических батарей, которые отличаются рядом перспективных свойств.

В новом аккумуляторе используется литий-металлический анод способный накапливать на 50% больше энергии, чем современные аналоги. Кроме него в батарее также есть жидкий ионный электролит – соль, которая находится в жидкой форме при комнатной температуре, что дает ряд преимуществ, сообщает Gizmochina.

Интересно: Ученые разработали литиевую батарею с ресурсом на 1,6 миллиона километров

Особенности разработки

По словам профессора Патрика Хоулетта, директора исследовательского центра, ионные жидкости являются нелетучими и устойчивы к возгоранию. В отличие от традиционных литий-ионных батарей, предложенные литий-металлические элементы лучше переносят высокие температуры и не нуждаются в громоздких системах охлаждения. В теории это позволяет невероятно быстро заряжать аккумуляторы, не опасаясь за их перегрев и возможность возгорания.

Использование литий-металлических электродов в литий-металлических батареях не распространено в аккумуляторной промышленности, поэтому мало известно о лучший способ производства этих элементов на практическом уровне для демонстрации,
– отметил один из авторов исследования.

Ученые отмечают, что их открытие является лишь небольшим шагом к появлению новых аккумуляторов, но это обязательно должно заставить отрасль обратить внимание на эту технологию.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Разработки
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