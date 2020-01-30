Инженеры разработали необычные солнечные элементы, которые работают ночью

Американские исследователи разработали особые фотоэлементы, которые производят ночью до 50 ватт энергии на квадратный метр. Это примерно четверть того, что выдает солнечная панель днем.

Прототип ночных солнечных элементов, вырабатывающих небольшое количество энергии, создают ученые из лаборатории профессора Джереми Манди из Калифорнийского университета в Дэвисе. По его словам, процесс напоминает работу обычного фотоэлемента, но вывернутого наизнанку, пишет EurekAlert.

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Как это будет работать

Более теплый по сравнению с окружающей средой объект будет выделять тепло в виде инфракрасного излучения. Обычные солнечные элементы холоднее, поэтому они абсорбируют часть спектра. Но если теплый объект направить в сторону более холодного неба, он будет излучать тепло.

Для того чтобы поймать тепло, которое выделяется объектом, ученые использовали так называемый термолучевой элемент. Они поместили его в теплое помещение и поставили в сторону ночного неба. Поскольку он теплее, чем окружающее пространство, элемент излучал инфракрасный свет.

Обычный фотоэлемент генерирует энергию, впитывая солнечный свет, что приводит к образованию напряжения в устройстве и возникновению тока. В новом устройстве свет, наоборот, излучается, а ток и напряжение идут в противоположном направлении, но энергия все равно производится. Приходится использовать другие материалы, но физика та же,

– пояснил Манди.

Такой элемент будет выдавать 50 Вт на квадратный метр. К тому же, он способен работать и днем, если как-нибудь заблокировать прямой солнечный свет или направить поверхность в сторону от солнца. Так что его можно использовать для того, чтобы уравновесить циклы выработки солнечных электростанций.

Похожее устройство собрали ученые из Лос-Анджелеса. Оно состоит из полистиролового кожуха, покрытого легкой алюминиевой пленкой-майлар и за 6 часов работы производит 25 мВт на кв. м. КПД пока небольшой, но создатели намерены увеличить его на порядок.

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