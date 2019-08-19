Инженеры разработали принтер для печати на электронной бумаге

72 Читати новину українською
Инженеры разработали принтер для печати на электронной бумаге
Инженеры разработали принтер для печати на электронной бумаге / Фото из открытых источников

Компания E Ink Holdings анонсировала технологию JustPrintIt, которая предназначена для многократной печати на цифровых экранах. Как бумагу для специального принтера буду использовать дисплеи на основе электронных чернил и такой документ не возможно подделать.

Особенности принтера. Как сообщается на официальном сайте компании, электронная бумага ePaper представляет собой компактный цифровой дисплей размером с банковскую карту, не содержащей умной электроники.

Читайте также: Какой принтер выбрать для дома: полезные советы

С помощью специального принтера с поддержкой JustPrintIt на него можно многократно наносить различные изображения. Срок службы такого носителя составляет около 1 тысячи циклов "печати".

Безопасность. В отличие от смартфонов и планшетов, цифровую запись нельзя взломать: обновить изображение можно только с помощью фирменного оборудования, а электронных компонентов или программного обеспечения такой дисплей не содержит.

Как работает принтер JustPrintIt – смотрите видео

В перспективе электронную бумагу с возможностью печати может найти применение в качестве документов для идентификации, транспортных или подарочных карт многоразового использования.

Дата официальной презентации. Новинку представят на технологической выставке Touch Taiwan 28 августа.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины
сегодня
7818
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Разработки
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
сегодня 18:05 ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
Анастасія Можаровська 1991
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
18 августа 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 1264
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
18 августа 13:00 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 524
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
17 августа 22:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
561
Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
17 августа 20:06 Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
383
Новости
Больше новостей
Залиште відгук