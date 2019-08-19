Инженеры разработали принтер для печати на электронной бумаге

Компания E Ink Holdings анонсировала технологию JustPrintIt, которая предназначена для многократной печати на цифровых экранах. Как бумагу для специального принтера буду использовать дисплеи на основе электронных чернил и такой документ не возможно подделать.

Особенности принтера. Как сообщается на официальном сайте компании, электронная бумага ePaper представляет собой компактный цифровой дисплей размером с банковскую карту, не содержащей умной электроники.

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С помощью специального принтера с поддержкой JustPrintIt на него можно многократно наносить различные изображения. Срок службы такого носителя составляет около 1 тысячи циклов "печати".

Безопасность. В отличие от смартфонов и планшетов, цифровую запись нельзя взломать: обновить изображение можно только с помощью фирменного оборудования, а электронных компонентов или программного обеспечения такой дисплей не содержит.

Как работает принтер JustPrintIt – смотрите видео

В перспективе электронную бумагу с возможностью печати может найти применение в качестве документов для идентификации, транспортных или подарочных карт многоразового использования.

Дата официальной презентации. Новинку представят на технологической выставке Touch Taiwan 28 августа.

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