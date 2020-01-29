Инженеры разработали сверхтонкие, гибкие и дешевые экраны для смартфонов будущего

Новый вид электронного материала разработали в Австралии. Он реагирует на прикосновения, гнется и при этом в сто раз тоньше, чем современные экраны для смартфонов. Главный материал уже широко используется в промышленности, а экраны можно печатать крупными листьями, как газеты.

Прорыв в электронике сделали специалисты Мельбурнского королевского технологического университета: они создали гибкий и тонкий экран для устройств будущего. Причем не только смартфонов – печатать экраны можно огромными листьями, рассказывает New Atlas.

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Особенности разработки

В основе изобретения материал, который широко используется в современных сенсорных экранах, – оксид индия-олова. Он прозрачный, с высокой проводимостью, но слишком хрупкий. Поэтому ученые решили придать ему пластичности, а также уменьшить толщину.

Мы взяли старый материал и переделали его изнутри, чтобы создать новую версию, гораздо более тонкую и более гибкую. Его можно гнуть, скручивать, и он обходится гораздо дешевле, чем современные сенсорные экраны с их медленными и дорогими методами производства,

– рассказал главный разработчик Торбен Денеке.

Как это работает

Новый материал изготавливают в формате жидкой печати. При этом сплав индия-олова разогревается до 200º C, становится жидким и его раскатывают по поверхности тонким слоем. Листы толщиной несколько нанометров состоят из тех же химических веществ, что и обычный оксид индия-олова, но у них другая кристаллическая структура. Она и придает материалу уникальные свойства.

Основное преимущество материала – гибкость, но также следует отметить прозрачность: он абсорбирует всего 0,7% света, в отличие от 10% для стандартного стекла.

Это означает, что смартфоны с таким экраном будут тратить меньше энергии. Разработчики сделали экспериментальный сенсорный экран для телефона, но материал можно использовать и для производства фотоэлементов, умных окон или других интеллектуальных электронных устройств.

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