Инженеры создали "дышащий" умный материал для нательной электроники

Исследователи из Университета Северной Каролины разработали тонкий эластичный материал, в который можно встроить любую электронику. Еще одной его особенностью стала воздухопроницаемость, что позволяет комфортно использовать его при контакте с кожей в течение длительного времени. Разработка может найти широкое применение в медицине.

Для создания этого материала исследователи использовали эластичную полимерную пленку с равномерно распределенными отверстиями и погрузили ее в раствор с серебряными нанонитками, рассказывает Engadget.

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После этого материал спрессовали под высокой температурой для фиксации нитей. По словам изобретателей, ключевой особенностью этого метода является его простота, что позволяет легко запустить технологию в массовое производство.

На что способен материал

Используя рукав из инновационного материала в роли контролера, исследователи показали возможность его применения на рынке нательных гаджетов. Также они считают, что ткань окажется полезной в биомедицинской области.

Если мы хотим разработать портативные датчики или пользовательские интерфейсы, которые можно носить в течение долгого времени, нам нужны воздухопроницаемые электронные материалы. Так что это значительный прорыв в этом направлении,

– отметил профессор Йонг Чжу.

На видео авторы проекта управляют игрой на компьютере с помощью такого гаджета:

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