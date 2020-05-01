24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Инженеры создали "дышащий" умный материал для нательной электроники

- Читати новину українською
Новый материал для нательной электроники
Новый материал для нательной электроники / North Carolina State University

Исследователи из Университета Северной Каролины разработали тонкий эластичный материал, в который можно встроить любую электронику. Еще одной его особенностью стала воздухопроницаемость, что позволяет комфортно использовать его при контакте с кожей в течение длительного времени. Разработка может найти широкое применение в медицине.

Для создания этого материала исследователи использовали эластичную полимерную пленку с равномерно распределенными отверстиями и погрузили ее в раствор с серебряными нанонитками, рассказывает Engadget.

Интересно Микрокомпьютер Raspberry Pi теперь можно превратить в высококачественную камеру

После этого материал спрессовали под высокой температурой для фиксации нитей. По словам изобретателей, ключевой особенностью этого метода является его простота, что позволяет легко запустить технологию в массовое производство.

На что способен материал

Используя рукав из инновационного материала в роли контролера, исследователи показали возможность его применения на рынке нательных гаджетов. Также они считают, что ткань окажется полезной в биомедицинской области.

Если мы хотим разработать портативные датчики или пользовательские интерфейсы, которые можно носить в течение долгого времени, нам нужны воздухопроницаемые электронные материалы. Так что это значительный прорыв в этом направлении,
– отметил профессор Йонг Чжу.

На видео авторы проекта управляют игрой на компьютере с помощью такого гаджета:

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Lenovo ThinkBook 13s: мощность и надежность в изящном дизайне
30 апреля , 20:06 Lenovo ThinkBook 13s: мощность и надежность в изящном дизайне
Анастасія Можаровська
Как работает кабинет гражданина на портале "Дия": комментарий министра Федорова
29 апреля , 12:11 Как работает кабинет гражданина на портале "Дия": комментарий министра Федорова
Ірина Буртик