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Инженеры создали квантовый "материал-невидимку"

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Новый материал обладает феноменальными характеристиками / Иллюстративное фото

Исследователи из Массачусетского технологического института при поддержке IBM уже создали футболку, которая делает владельца невидимым для обычных камер наблюдения. В то же время инфракрасные сенсоры, реагирующие на тепло, ей не обмануть. Новый тип квантового материала, по заявлению разработчиков, способен скрывать человека и от этого вида систем надзора.

Назначение материала

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Главная задача изобретения – маскировать цель, скрывая ее тепловые характеристики. Необычное покрытие разработано исследователями университета Висконсина в Мадисоне, Гарвардского университета, Университета Пердью, Массачусетского технологического института и Брукхейвенской национальной лаборатории, сообщает Psy.org.

Попадая в объектив инфракрасной камеры, такой материал обманывает датчик, отделяя температуру объекта от его тепловой "ауры", что позволяет сделать предмет невидимым для систем наблюдения.

Как правило, когда вы нагреваете или охлаждаете материал, электрическое сопротивление меняется медленно. Но для оксида самарийникеля сопротивление нестандартным образом меняется от изоляционного до проводящего положения, которое сохраняет свои свойства теплового излучения почти одинаковыми для определенного температурного диапазона,
– сообщают исследователи.

Новый материал для маскировки:

По словам ученых, в будущем они видят применение квантового материала в создании новых типов оптики и даже в улучшении самых инфракрасных камер. Предполагается, что такое покрытие найдет применение и в оборонной промышленности, скрывая автомобили и самолеты от продвинутых систем наблюдения.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты
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