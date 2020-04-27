Инженеры создали многофункциональную электронную кожу, работающую от пота

Электроника для ношения является одним из наиболее активных направлений в современной индустрии. Цель компании – сделать приборы, способные отслеживать состояние человека, незаметными и удобными. Американские ученые максимально приблизились к этому, создав электронную кожу с множеством датчиков, которые получают энергию от человеческого пота.

Исследователи из Калифорнийского университета рассказали о новой разработке, которая представляет собой искусственную кожу, пишет Slashgear.

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Как работает искусственная кожа

Она наносится непосредственно на тело человека и состоит из гибкого резинового материала. Это позволяет встроить в нее множество сенсоров: датчик частоты сердечных сокращений, температуры тела, уровня сахара в крови, а также побочных продуктов обмена веществ, которые способны сигнализировать о состоянии здоровья.

Такая искусственная кожа не только оказалась энергоэффективной, но и вообще не требует внешнего источника питания, используя для работы человеческий пот. На самом деле, для этого нужен побочный продукт – лактат, вырабатываемый в ходе метаболических процессов.



На базе технологии искусственной кожи могут работать десятки разнообразных сенсоров

Топливные элементы электронной оболочки поглощают лактат и соединяют его с кислородом, образуя воду и пируват. По словам исследователей, биотопливные элементы могут генерировать достаточно электричества для питания датчиков и передачи информации по Bluetooth.

Элементы электронного устройства сделаны с использованием углеродных нанотрубок, пропитанных платиновым или кобальтовым катализатором в композитной сетке, которая содержит фермент, способный расщеплять лактат. Встроенные в электронную кожу топливные элементы будут обеспечивать питание прибора в течение нескольких дней.

Что это даст

В плане исследователей – создание целого спектра датчиков, которые можно применять с разной целью. По их мнению, это позволит создать эффективную платформу с использованием интерфейса "человек – машина".

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