Инженеры создали робота для эффективного и безопасного тушения пожаров

Профессия пожарного считается одной из самых опасных. Им приходится постоянно рисковать жизнью, борясь со стихией. Однако порой подобраться к огню никак не удается или же это слишком рискованно. Для решения этой проблемы был создан робот Multiscope Rescue. Он способен проникнуть в труднодоступные зоны, где ни один костюм не сможет защитить человека.

Новая пожарная машина была создана компаниями Milrem Robotics (имеет немалый опыт в сооружении систем противопожарной безопасности) и InnoVfoam, каждая из которых отвечала за разные функции работа, рассказывает New Atlas.

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Что именно будет выполнять робот

В задачи Multiscope Rescue будет входить мониторинг и локализация очагов возгорания в опасных для человека местах. Это могут быть заводы с химикатами, зоны с повышенной температурой, большие склады и другие объекты. Машина оснащена множеством камер, а также датчиков, включая тепловые, инфракрасные, газовые и химические. Все это позволяет роботу ориентироваться в пространстве и определять ситуацию вокруг.

Видео-рендер демонстрирует как Multiscope Rescue может реагировать на опасность:

В дополнение к пожарам в городских условиях, ежегодно происходят масштабные лесные и ландшафтные пожары, которые угрожают окружающей среде и жизни людей. Системы, которые мы разрабатываем с InnoVfoam, могут уменьшить опасность, с которой сталкиваются пожарные, и позволят сдержать стихию,

– рассказывает генеральный директор Milrem Robotics.

По словам представителей компании Milrem Robotics, робот настолько прочный, что его можно буквально сбрасывать с воздуха в очаг возгорания. После этого управление Multiscope Rescue переходит в руки оператора.

Максимальная нагрузка устройства составит 1200 килограмм с тягой до 6400 Ньютон-метров. Это позволит ему нести специальное оборудование, например, резервуары с пеной или водой, тяжелые пожарные шланги или беспилотники. Благодаря технике InnoVfoam робот способен выдавать 20 000 литров воды или пены в минуту.

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