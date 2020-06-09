Apple iOS неоднократно становилась объектом критики из-за отсутствия ряда функций, которые уже давно стали привычными для пользователей Android-устройств. Например, за много лет своего развития мобильная ОС так и не получила функции записи телефонных разговоров. Однако вскоре ситуация может измениться.

По заявлению энтузиастов, которые разместили в сети снимок экрана неназванной модели iPhone, следующая версия iOS будет поддерживать функцию записи голосовых вызовов как при обычных телефонных разговорах, так и при осуществлении звонков по FaceTime, сообщает ithome.

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Когда появится новая функция и как она будет работать

Инсайдеры отмечают, что согласно действующему законодательству США, запись будет считаться законной, только если другая сторона уведомлена об этом или во время вызова есть специальная голосовая подсказка, которая предупредила собеседника автоматически.

По этой причине в диалоговом окне активации функции высвечивается соответствующая информация о необходимости получить согласие собеседника. Также запрещается передавать смартфон другим лицам для осуществления звонков с включенной функцией записи.



Скриншот настроек новой функции iOS14

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Проверить достоверность утечки пользователи смогут после презентации новой версии ОС, которая состоится на конференции для разработчиков WWDC 2020 года, которая запланирована на 23 июня текущего года.