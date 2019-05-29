iOS 13: известно о новой операционной системе от Apple

Уже 3 июня компания Apple официально представит обновленную версию операционной системы iOS 13. При этом уже сейчас в сети появилась информация об обновлении.

Издание 9to5Mac получило скриншоты iOS 13, которые демонстрируют некоторые нововведения.

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Что же изменится. Владельцы iPhone получат темную тему, которую можно активировать в настройках или в центре управления.



iOS 13 получит ночной режим

Кроме того, приложения "Заметки" станут более продвинутыми. В программе появились четыре категории: "Сегодня", "Запланированные", "Все" и "Помеченные", а также отдельная вкладка для списков. А вот иконка не изменится.

Функции Find My Friends и Find My iPhone объединятся в Find my. Эта программа будет показывать карту со всеми друзьями и содержать отдельную вкладку для устройств.



iOS 13 представляют 3 июня

Подробнее об обновлении iOS 13 можно диснатись 3 июня. Техно 24 будет вести прямую трансляцию презентации.

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