iOS 14 сможет запускать демо-версии приложений без их установки

Инсайдеры утверждают, что будущая версия операционной системы для iPhone получит функцию "клипового" запуска приложений без необходимости их загрузки и установки. Поэтому пользователи iOS смогут запускать мгновенные версии приложений InstantApp.

По данным 9To5Mac, программный код iOS 14, который попал к ним в руки, содержит упоминание нового системного интерфейса под названием Clips.

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Новый интерфейс непосредственно связан со сканером QR-кодов и механизмом запуска приложений, благодаря чему пользователи смогут запускать у себя на устройствах демо-версии программ без необходимости их установки.

Например, пользователь сканирует QR-код, ведущий на видео на YouTube, хотя приложение видеохостинга в нем не установлено. В этом случае приложение все равно запустится, но только в тех пределах, которые необходимы для воспроизведения конкретного ролика.

Что такое Instant App?Это приложения, которые работают без полной загрузки и установки. К ним относятся не любые программы и игры, а только те, чьи разработчики заранее позаботились о возможности быстрого запуска своих программ и разработали для них специальные "быстрые" версии. В результате пользователю достаточно просто нажать на кнопку демонстрации, как приложение тут же запустится, предоставив доступ к базовому набору функций или первому уровню игры, если это игра.

Зачем это нужно

Такое нововведение приведет к существенному увеличению количества установок приложений, а также даст разработчикам возможность проводить различные интерактивы. Если сейчас пользователи чаще всего отказываются от установления тех или иных программ из-за их большого веса, просто потому что не уверены, что ожидание загрузки того стоит, то теперь они смогут быстро оценить приложение и, заинтересовавшись им, загрузить себе на устройство.

Впрочем, могут быть и другие сценарии использования интерфейса Clips, например, сканировать QR-коды в музеях или книжных магазинах, после чего на экран смартфона будет выводиться подробная информация о конкретных книгах или экспонатах.

А что Android

На Android такая функция предлагается уже давно, правда, там она представлена ​​более широко. Во-первых, у некоторых приложений из Google Play есть специальная кнопка, которая позволяет запустить демонстрационную версию без установки, чтобы пользователь мог оценить содержание программы или игры. Во-вторых, иногда разработчики могут встраивать в результаты поиска Google или Google Assistant интерактивные части своих программ, чтобы пользователи запустили их и после положительной оценки перешли в Google Play для загрузки.

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