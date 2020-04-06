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iPad Pro 2020 получил необычную функцию защиты от прослушивания

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Новые iPad защищены от прослушивания / Unsplash

Новая функция будет работать по аналогии с ноутбуками от Apple, однако для ее работы понадобится отдельный аксессуар – чехол.

Новые MacBook получили специальную функцию для тех, кто заботится о конфиденциальности. Когда крышка ноутбука закрыта, происходит аппаратное отключение микрофона. Таким образом, даже если компьютер будет "заражен" программой-шпионом, злоумышленники не смогут прослушивать владельца.

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Теперь подобную возможность добавили и в iPad Pro 2020 года. Микрофон устройства будет автоматически отключаться каждый раз, когда экран накрывается чехлом. По словам Apple, запись звука станет недоступна для любого ПО, даже с правами администратора.

Какие чехлы поддерживаются

Функция срабатывает со Smart Folio, Smart Keyboard Folio, а также новым Magic Keyboard, что выходит в мае. Поддерживаются и кейсы сторонних производителей с сертификацией "Made for iPad".

Впервые функция аппаратного отключения микрофона появились в 2018 году в MacBook, оснащенных чипом безопасности Apple T2. Эти меры были приняты компанией после нашествия на компьютеры Apple вируса FruitFly. Он позволял злоумышленникам перехватывать управление мышью, клавиатурой и веб-камерой Mac.

  • Apple презентовала новое поколение планшета iPad Pro и недорого ноутбука MacBook Air внутри марта. Планшет получил двойной модуль камеры с LiDAR-сенсором (это датчик, который умеет измерять расстояние до объекта) и работает на чипе A12Z Bionic. Гаджет оснащен пятью микрофонами и работает на базе операционной системы iPadOS.

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Автор: Михаил Года
Теги: Apple Новости Техно Техно iPad Гаджеты
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