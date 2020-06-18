Мы уже неоднократно сообщали, что в 2020 году компания Apple представит 4 модели линейки iPhone 12. Сейчас известный аналитик опубликовал детали о самой младшей версии из этой линейки.

В частности, много кого огорчит информация, что младшая модель iPhone 12 не будет поддерживать сеть 5G, только 4G. Об этом сообщил аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз в своем свежем инвестиционном отчете, передает ixbt.com.

К теме iPhone 13: как может выглядеть новинка от Apple в 2021 году

Что еще известно

iPhone 12, который станет преемником iPhone 11, получит 128 ГБ флеш-памяти. По слухам, в комплект iPhone 12 не будут входить наушники. Таким образом компания хочет увеличить продажи фирменных беспроводных наушников AirPods.



Так может выглядеть iPhone 12 / Скриншот

Также в сети появились качественные рендеры iPhone 12. Будущая новинка получит корпус из поликарбоната и будет доступна в 6 цветовых вариантах: желтом, белом, красном, голубом, синем и салатовом.

Цена и анонс

Айвз также назвал стоимость младшей версии iPhone 12. Она поступит в продажу с ценником 699 долларов (18 900 гривен).

По слухам, в этом году компания вынуждена будет перенести презентацию новой линейки iPhone с 12 сентября на октябрь или даже ноябрь.